Українці блискучим стрибком вибороли «золото» чемпіонату світу в Києві

Олексій Середа в парі з Данилом Аванесов стали найкращими в синхронних стрибках

Збірна України серед юніорів здобула ще одну золоту нагороду на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який цими днями проходить у Києві. Перемогу здобули Олексій Середа і Данило Аванесов у синхронних стрибках з вишки.

Український дует блискуче виконав програму і майже на 20 балів випередив конкурентів з Олімпійського комітету Росії.

Для Олексія ця нагорода стала вже третьою на чемпіонаті. Раніше він здобув «золото» і «срібло» чемпіонату в індивідуальних стрибках.

Данило Аванесов – наймолодший учасник чемпіонату світу.

«Я знав, що якщо я і Даня все попадемо, то скоріше за все буде золото», – коментує Олексій Середа. – Ми сьогодні краще стрибали, ніж на відборі на ці змагання на Чемпіонаті України, але у мене знову не вийшов третій стрибок. В принципі на 7 балів це непогано, але я знаю, що я можу робити його і на 9 і на 10. Така ж ситуація і з 4 стрибком. Але в принципі непогано, я радий. Радію цій медалі, навіть більше, ніж попереднім, адже тут ми її разом здобули. Ми багато тренувались, наполегливо працювали над цим і ця медаль не просто з неба впала, а ми довго до цього йшли і все у нас вийшло».

Загалом наша команда має в активі вже сім медалей першості світу, серед яких чотири «золота», два «срібла» і одна «бронза».