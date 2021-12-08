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    Українці блискучим стрибком вибороли «золото» чемпіонату світу в Києві

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    Олексій Середа і Данило Аванесов вибороли сьому нагороду для збірної України - Українці блискучим стрибком вибороли «золото» чемпіонату світу в Києві
    Олексій Середа і Данило Аванесов вибороли сьому нагороду для збірної України
    фото з відкритих джерел

    Олексій Середа в парі з Данилом Аванесов стали найкращими в синхронних стрибках

    Збірна України серед юніорів здобула ще одну золоту нагороду на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який цими днями проходить у Києві. Перемогу здобули Олексій Середа і Данило Аванесов у синхронних стрибках з вишки.

    Український дует блискуче виконав програму і майже на 20 балів випередив конкурентів з Олімпійського комітету Росії.

    Для Олексія ця нагорода стала вже третьою на чемпіонаті. Раніше він здобув «золото» і «срібло» чемпіонату в індивідуальних стрибках.

    Данило Аванесов – наймолодший учасник чемпіонату світу.

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    «Я знав, що якщо я і Даня все попадемо, то скоріше за все буде золото», – коментує Олексій Середа. – Ми сьогодні краще стрибали, ніж на відборі на ці змагання на Чемпіонаті України, але у мене знову не вийшов третій стрибок. В принципі на 7 балів це непогано, але я знаю, що я можу робити його і на 9 і на 10. Така ж ситуація і з 4 стрибком. Але в принципі непогано, я радий. Радію цій медалі, навіть більше, ніж попереднім, адже тут ми її разом здобули. Ми багато тренувались, наполегливо працювали над цим і ця медаль не просто з неба впала, а ми довго до цього йшли і все у нас вийшло».

    Загалом наша команда має в активі вже сім медалей першості світу, серед яких чотири «золота», два «срібла» і одна «бронза».

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    Теги: стрибки у воду чемпіонат світу Олексій Середа
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    Українці блискучим стрибком вибороли «золото» чемпіонату світу в Києві