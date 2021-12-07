  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Юна зірка фігурного катання загинула в ДТП разом з нареченим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еллі Матіуццо загинула в юному віці - Юна зірка фігурного катання загинула в ДТП разом з нареченим
    Еллі Матіуццо загинула в юному віці
    фото з відкритих джерел

    18-річна італійка Матіуццо втратила керування автомобілем

    Фігуристка Еллі Матіуццо втратила керування автомобілем і разом з хлопцем розбилася на смерть, врізавшись у машину на зустрічній смузі. У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.

    Інцидент стався у Сан-Марино, куди дівчина переїхала з Мілана, щоб жити з батьком.

    61af096c87441

    Спортсменка та її молодий чоловік перебували у Fiat 500, коли автомобіль втратив керування та виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf. Пара померла на місці, а водій Volkswagen отримав травми, які не загрожують життю.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Юна зірка фігурного катання загинула в ДТП разом з нареченим