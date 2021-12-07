Юна зірка фігурного катання загинула в ДТП разом з нареченим

18-річна італійка Матіуццо втратила керування автомобілем

Фігуристка Еллі Матіуццо втратила керування автомобілем і разом з хлопцем розбилася на смерть, врізавшись у машину на зустрічній смузі. У 2019 році Маттіуццо брала участь у чемпіонаті світу серед юніорів із синхронного катання у Швейцарії.

Інцидент стався у Сан-Марино, куди дівчина переїхала з Мілана, щоб жити з батьком.

Спортсменка та її молодий чоловік перебували у Fiat 500, коли автомобіль втратив керування та виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf. Пара померла на місці, а водій Volkswagen отримав травми, які не загрожують життю.