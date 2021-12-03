Збірна України напередодні Олімпіади здобула історичну медаль у фристайлі

Першу «бронзу» нашій команді принесли змагання серед змішаних команд

Невелику сенсацію створила збірна України з фристайлу на другому етапі Кубку світу, який проходить у фінській Руці. Наша команда в складі з олімпійським чемпіоном Олександром Абраменком вперше в історії піднялася на п’єдестал в змаганнях змішаних команд. До тріо українських призерів також увійшли Дмитро Котовський і Анастасія Новосад.

У фіналі тон задавав Абраменко, який набрав 118,4 бала. Новосад до загального результату додала 85,36 бала, Котовський – 88,05.

Перемогу здобуло китайське тріо.

Нагадаємо, змагання змішаних пар дебютують на Олімпіаді в Пекіні, яка відбудеться в лютому 2022 року.

Раніше аналітики передрікали, що українці не здобудуть жодної нагороди на наступних зимових Іграх. Як видно, шанси у нашої команди є.

На підготовку до Ігор в Пекіні держава виділила рекордну кількість коштів з загального бюджету Мінмолодьспорту, який склав більше 8 млрд грн.

Абраменко став Олімпійським чемпіоном в Пхенчхані 2018 року в акробатиці.

Нещодавно він заявив, що не розбирається в конфлікті на Донбасі і не вважає Росію ворогом. Згодом перепросив за свої слова, пояснивши, що його слова перекрутили.