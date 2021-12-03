Українців визнано найкращими фехтувальниками року

Лауреатами стали Ігор Рейзлін і Ольга Харлан

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо шпажист Ігор Рейзлін і неодноразова чемпіонка світу шаблістка Ольга Харлан стали найкращими фехтувальниками року в світі. Урочиста церемонія нагородження переможців загального заліку Міжнародної федерації фехтування (FIE) відбулася в Цюриху.

Відзначимо, що Ігор вперше завершив сезон у якості першого номера світового рейтингу, а для Ольги це вже п`ята така нагорода. Раніше вона перемагала у 2021/13, 2013/14, 2017/18, 2019/20.

В урочистостях взяв участь президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, олімпійський чемпіон з фехтування на рапірах-1976, повідомляє nffu.org.ua.

Крім того, членом Виконкому FIE було обрано Олімпійського чемпіона-1992, міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. До тренерської ради FIE увійшла головний тренер збірної України з фехтування Наталія Конрад.

Раніше найкращою каратисткою в світі визнали Анжеліку Терлюгу, а лауреатами сезону в легкій атлетиці стали Елейн Томпсон-Гера та Карстен Варгольм.