Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку

Українська тенісистка зібрала кошти на відкриття Дитячої міжнародної академії з тенісу

Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала аукціон, метою якого був збір коштів на створення в Україні Дитячої міжнародної академії з тенісу. На гала-вечерю завітали українські чемпіони Володимир Кличко та Жан Беленюк. Сюрпризом для учасників заходу став виступ Святослава Вакарчука.

На аукціоні з молотка пішли ракетка Еліни Світоліної, якою вона виборола бронзову нагороду Олімпіади, футболка Новака Джоковича та інші пам'ятні лоти.