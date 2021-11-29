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    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку

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    Еліна Світоліна розвиватиме теніс в Україні - Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Еліна Світоліна розвиватиме теніс в Україні
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка зібрала кошти на відкриття Дитячої міжнародної академії з тенісу

    Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала аукціон, метою якого був збір коштів на створення в Україні Дитячої міжнародної академії з тенісу. На гала-вечерю завітали українські чемпіони Володимир Кличко та Жан Беленюк. Сюрпризом для учасників заходу став виступ Святослава Вакарчука.

    На аукціоні з молотка пішли ракетка Еліни Світоліної, якою вона виборола бронзову нагороду Олімпіади, футболка Новака Джоковича та інші пам'ятні лоти.

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    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку
    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку

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    Теги: Володимир Кличко теніс Еліна Світоліна Жан Беленюк
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    Вакарчук влаштував сюрприз Світоліній і Беленюку