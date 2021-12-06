США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

Американських політиків на Іграх у Пекіні не буде

Американські політики не будуть присутні на зимових Іграх-2022

США, як і передбачалося, оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

«З огляду на геноцид, що проводиться КНР у Сіньцзяні та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправлятиме дипломатичну чи офіційну делегацію на зимову пекінську Олімпіаду і Паралімпіаду 2022 року», – наводить слова Псакі USA TODAY.

Також Псакі розповіла, як оголошений бойкот торкнеться спортсменів із США.

«Американські спортсмени будуть мати нашу повну підтримку, але з дому, і не вноситимемо свій внесок у фанфари навколо майбутніх Ігор», – сказала прес-секретар.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

Раніше запрошення відвідати Олімпіаду в Пекіні отримав президент РФ Владімір Путін, хоча всім чиновникам країни-агресора заборонено відвідувати спортивні змагання такого рівня.