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    США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

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    Американських політиків на Іграх у Пекіні не буде - США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні
    Американських політиків на Іграх у Пекіні не буде
    фото з відкритих джерел

    Американські політики не будуть присутні на зимових Іграх-2022

    США, як і передбачалося, оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

    «З огляду на геноцид, що проводиться КНР у Сіньцзяні та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправлятиме дипломатичну чи офіційну делегацію на зимову пекінську Олімпіаду і Паралімпіаду 2022 року», – наводить слова Псакі USA TODAY.

    Також Псакі розповіла, як оголошений бойкот торкнеться спортсменів із США.

    «Американські спортсмени будуть мати нашу повну підтримку, але з дому, і не вноситимемо свій внесок у фанфари навколо майбутніх Ігор», – сказала прес-секретар.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

    Раніше запрошення відвідати Олімпіаду в Пекіні отримав президент РФ Владімір Путін, хоча всім чиновникам країни-агресора заборонено відвідувати спортивні змагання такого рівня.

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    Теги: Олімпіада США Джозеф Байден Китай
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    США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні