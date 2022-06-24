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    Новини

    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії

    Андрій Круглик-молодший підкорює італійський Easykart Trophy - Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії
    Андрій Круглик-молодший підкорює італійський Easykart Trophy
    фото: F1-Ukraine

    Спритний хлопець зайняв перше місце з перегонів на картингу

    Молодий український картингіст Андрій Круглик підкорює італійський Easykart Trophy. Юний спортсмен здобув перемогу на п'ятому етапі, який відбувся на трасі 7 Laghi Kart у Кастеллетто-ді-Брандуццо, повідомляється на сторінці F1-Ukraine у Facebook.

    Круглик був беззаперечним лідером вікенду в своєму класі EasyKart 60. Здобув поул-позицію, а також перемоги в спринтерській гонці й у фіналі.

    Перемога дозволила українцю відірватися від переслідувачів в особистому заліку на 40 очок. До фінішу змагань залишилося провести два етапи.

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    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії
    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії
    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії
    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії
    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії

    На етапі в Кастеллетто-ді-Брандуццо в класі Easykart 100 виступав Лука Федоренко. Українець почав із другого часу в кваліфікації, але через проблеми з двигуном був змушений стартувати четвертим у фінальній гонці. Однак зміг повернути дві позиції та опинився на другій сходинці подіумі.

    Федоренко пропустив перші три етапи. Перебуває на восьмому місці в особистому заліку.

    Андрій Круглик-молодший – син спортивного директора команди Tsunami RT, українського автогонщика, багаторазового чемпіона України з кільцевих гонок Андрія Круглика.

    Раніше російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи.

    Також білоруський спортсмен виставить на аукціон свою медаль, щоб допомогти ЗСУ.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії