Юний гонщик з України переміг на змаганнях з картингу в Італії

Спритний хлопець зайняв перше місце з перегонів на картингу

Молодий український картингіст Андрій Круглик підкорює італійський Easykart Trophy. Юний спортсмен здобув перемогу на п'ятому етапі, який відбувся на трасі 7 Laghi Kart у Кастеллетто-ді-Брандуццо, повідомляється на сторінці F1-Ukraine у Facebook.

Круглик був беззаперечним лідером вікенду в своєму класі EasyKart 60. Здобув поул-позицію, а також перемоги в спринтерській гонці й у фіналі.

Перемога дозволила українцю відірватися від переслідувачів в особистому заліку на 40 очок. До фінішу змагань залишилося провести два етапи.

На етапі в Кастеллетто-ді-Брандуццо в класі Easykart 100 виступав Лука Федоренко. Українець почав із другого часу в кваліфікації, але через проблеми з двигуном був змушений стартувати четвертим у фінальній гонці. Однак зміг повернути дві позиції та опинився на другій сходинці подіумі.

Федоренко пропустив перші три етапи. Перебуває на восьмому місці в особистому заліку.

Андрій Круглик-молодший – син спортивного директора команди Tsunami RT, українського автогонщика, багаторазового чемпіона України з кільцевих гонок Андрія Круглика.

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