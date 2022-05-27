  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Ярош
  4. Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей
рус
    Думки вголос

    Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лише демілітарізація Росії дозволить спокійно жити її сусідам - Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей
    Лише демілітарізація Росії дозволить спокійно жити її сусідам
    фото з відкритих джерел

    Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати

    В українців є тільки один варіант – Перемогти Ерефію!

    Все інше – призведе до чергових кривавих війн за участі наших нащадків.

    Все інше – не дасть розвиватися нашій любимій Державі.

    Все інше – це рабство та приниження нашого прекрасного народу.

    Все інше – від лукавого, бо йдеться про виживання Нації та Держави.

    Запорукою перемоги є:

    • єдність Нації,
    • збільшення і постійний розвиток боєздатності Збройних Сил України,
    • підтримка союзників,
    • розгортання та ефективна робота економіки воєнного часу,
    • безкомпромісність у ставленні до ворога,
    • максимальна ліквідація живої сили та техніки орди тощо.

    Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати.

    Все, що сприяє їй – має культивуватися та підноситися.

    Я вірю у Перемогу і закликаю вірити вас, мої Брати і Сестри…

    Ми здатні зупинити та розгромити московську орду. Ми маємо сили звільнити нашу святу землю від ворога…

    Ми Переможемо!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей