Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей

Лише демілітарізація Росії дозволить спокійно жити її сусідам

Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати

В українців є тільки один варіант – Перемогти Ерефію!

Все інше – призведе до чергових кривавих війн за участі наших нащадків.

Все інше – не дасть розвиватися нашій любимій Державі.

Все інше – це рабство та приниження нашого прекрасного народу.

Все інше – від лукавого, бо йдеться про виживання Нації та Держави.

Запорукою перемоги є:

єдність Нації,

збільшення і постійний розвиток боєздатності Збройних Сил України,

підтримка союзників,

розгортання та ефективна робота економіки воєнного часу,

безкомпромісність у ставленні до ворога,

максимальна ліквідація живої сили та техніки орди тощо.

Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати.

Все, що сприяє їй – має культивуватися та підноситися.

Я вірю у Перемогу і закликаю вірити вас, мої Брати і Сестри…

Ми здатні зупинити та розгромити московську орду. Ми маємо сили звільнити нашу святу землю від ворога…

Ми Переможемо!

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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