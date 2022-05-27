Перемога – єдиний шанс на майбутнє наших дітей
Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати
В українців є тільки один варіант – Перемогти Ерефію!
Все інше – призведе до чергових кривавих війн за участі наших нащадків.
Все інше – не дасть розвиватися нашій любимій Державі.
Все інше – це рабство та приниження нашого прекрасного народу.
Все інше – від лукавого, бо йдеться про виживання Нації та Держави.
Запорукою перемоги є:
- єдність Нації,
- збільшення і постійний розвиток боєздатності Збройних Сил України,
- підтримка союзників,
- розгортання та ефективна робота економіки воєнного часу,
- безкомпромісність у ставленні до ворога,
- максимальна ліквідація живої сили та техніки орди тощо.
Все, що шкодить майбутній Перемозі треба прибирати і змінювати.
Все, що сприяє їй – має культивуватися та підноситися.
Я вірю у Перемогу і закликаю вірити вас, мої Брати і Сестри…
Ми здатні зупинити та розгромити московську орду. Ми маємо сили звільнити нашу святу землю від ворога…
Ми Переможемо!
Слава Україні!
Джерело: блог Дмитра Яроша