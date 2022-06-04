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  4. «Збірна України – дивізія СС». Перемога наших футболістів звела з розуму пропагандистів РФ
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    Новини

    «Збірна України – дивізія СС». Перемога наших футболістів звела з розуму пропагандистів РФ

    Псевдоексперт Сидорчик видав коментар, який більше нагадує марення божевільного, ніж щось схоже на футбольну аналітику - «Збірна України – дивізія СС». Перемога наших футболістів звела з розуму пропагандистів РФ
    Псевдоексперт Сидорчик видав коментар, який більше нагадує марення божевільного, ніж щось схоже на футбольну аналітику

    Бажаю, щоб збірна України згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує»

    Російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

    Зокрема, в ефірі «Матч ТВ» псевдоексперт Андрій Сидорчик видав коментар, який більше нагадує марення божевільного, ніж щось схоже на футбольну аналітику.

    «Чи добре виступала в роки Великої вітчизняної війни дивізія СС «Мертва голова»? Напевне так. Але чи варто було радіти їхнім успіхам? Ні. Для мене збірна України з футболу – така сама дивізія СС «Мертва голова». Що я думаю про це? Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує», – заявив Сидорчик, а потім продемонстрував непристойний жест.

    Нагадаємо, у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.


    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда війна Збірна України Україна окупація #stoprussia
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    «Збірна України – дивізія СС». Перемога наших футболістів звела з розуму пропагандистів РФ