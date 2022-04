Спортивний скандал. Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи (відео)

Російський гонщик Артем Сєвєрюхін продемонстрував нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, чим викликав обурення всього світу.

У Португалії розпочався чемпіонат Європи з картингу. Міжнародні змагання з картингу проводяться під егідою Міжнародної автомобільної федерації. А на початку квітня FIA провела перший етап чемпіонату Європи з картингу сезону 2022 року. Чемпіоном першого етапу став російський гонщик Артьом Сєвєрюхін, який на турнірі представляє Італію. У старшій віковій категорії Сєвєрюхін випередив двох партнерів по команді – британця Джо Тьорні та шведа Оскара Педерсена.

Під час церемонії нагородження пролунав італійський гімн – на честь переможця змагань. Сєвєрюхін ж під час гімну вирішив виконати нацистське привітання – рукою він продемонстрував жест від серця уперед, після чого почав сміятися.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP