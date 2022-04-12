Спортивний скандал. Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи (відео)

Фашистське привітання Артем Сєвєрюхін показав у Португалії, де виступав під італійським прапором

Російський гонщик Артем Сєвєрюхін продемонстрував нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, чим викликав обурення всього світу.

У Португалії розпочався чемпіонат Європи з картингу. Міжнародні змагання з картингу проводяться під егідою Міжнародної автомобільної федерації. А на початку квітня FIA провела перший етап чемпіонату Європи з картингу сезону 2022 року. Чемпіоном першого етапу став російський гонщик Артьом Сєвєрюхін, який на турнірі представляє Італію. У старшій віковій категорії Сєвєрюхін випередив двох партнерів по команді – британця Джо Тьорні та шведа Оскара Педерсена.

Під час церемонії нагородження пролунав італійський гімн – на честь переможця змагань. Сєвєрюхін ж під час гімну вирішив виконати нацистське привітання – рукою він продемонстрував жест від серця уперед, після чого почав сміятися.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Під сторінками турніру у соціальних мережах допис із перемогою Сєвєрюхіна відсутній. Натомість там вказана лише перемога гонщика Дмитра Матвєєва у молодшій віковій групі.

У FIA поки що не реагували на інцидент із Сєвєрюхіним. Наступний етап чемпіонату Європи з картингу відбудеться в іспанській Суері 1 травня.

На випадок відреагував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. «На відео вище — не кадри Другої світової, не розбомблене «високоточною зброєю нацистське місто в Україні». Це – звичайний 15-річний російський хлопчик Артем Северюхін, що відзначає перемогу на етапі чемпіонату Європи по картингу нацистським жестом. Фашистське привітання російський Артем показав у Португалії, де він виступав під італійським прапором. Російські ЗМІ вже процитували мати юного нациста. Та каже, мовляв, її син просто так святкував свою перемогу і «відправив сердечкі команді». Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів. А після звірств під Києвом це ствердження – беззаперечне», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, українська ініціативна група закликає світову танцювальну спільноту бойкотувати російських спортсменів і не пускати їх на міжнародні змагання.