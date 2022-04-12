  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Спортивний скандал. Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи (відео)

    Спортивний скандал. Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи (відео)
    фото: скріншот відео

    Фашистське привітання Артем Сєвєрюхін показав у Португалії, де виступав під італійським прапором

    Російський гонщик Артем Сєвєрюхін продемонстрував нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, чим викликав обурення всього світу.

    У Португалії розпочався чемпіонат Європи з картингу. Міжнародні змагання з картингу проводяться під егідою Міжнародної автомобільної федерації. А на початку квітня FIA провела перший етап чемпіонату Європи з картингу сезону 2022 року. Чемпіоном першого етапу став російський гонщик Артьом Сєвєрюхін, який на турнірі представляє Італію. У старшій віковій категорії Сєвєрюхін випередив двох партнерів по команді – британця Джо Тьорні та шведа Оскара Педерсена.

    Під час церемонії нагородження пролунав італійський гімн на честь переможця змагань. Сєвєрюхін ж під час гімну вирішив виконати нацистське привітання рукою він продемонстрував жест від серця уперед, після чого почав сміятися.

    Під сторінками турніру у соціальних мережах допис із перемогою Сєвєрюхіна відсутній. Натомість там вказана лише перемога гонщика Дмитра Матвєєва у молодшій віковій групі.

    У FIA поки що не реагували на інцидент із Сєвєрюхіним. Наступний етап чемпіонату Європи з картингу відбудеться в іспанській Суері 1 травня.

    На випадок відреагував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. «На відео вище — не кадри Другої світової, не розбомблене «високоточною зброєю нацистське місто в Україні». Це звичайний 15-річний російський хлопчик Артем Северюхін, що відзначає перемогу на етапі чемпіонату Європи по картингу нацистським жестом. Фашистське привітання російський Артем показав у Португалії, де він виступав під італійським прапором. Російські ЗМІ вже процитували мати юного нациста. Та каже, мовляв, її син просто так святкував свою перемогу і «відправив сердечкі команді». Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів. А після звірств під Києвом це ствердження беззаперечне», написав Ткаченко.

    Нагадаємо, українська ініціативна група закликає світову танцювальну спільноту бойкотувати російських спортсменів і не пускати їх на міжнародні змагання.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спортивний скандал. Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті Європи (відео)