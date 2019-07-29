Юний український центровий Дубровін виступатиме в Литві
Ілля Дубровін
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17-річний Ілля Дубровін змінив іспанську «Сарагосу» на литовський «Летувос Ритас»
Український 17-річний центровий Ілля Дубровін продовжить клубну кар’єру в Литві. Він уклав довгострокову угоду з «Летувос Ритас», інформує агентство баскетболіста Prime Athlete.
Минулий сезон юний центровий зі зростом 216 см виступав за дубль іспанської «Сарагоси». У середньому набирав 1,3 очка, 1,6 підбирання за поєдинок.
«Летувос Ритас» – переможець молодіжної Євроліги 2018 року.
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