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    Новини

    Юний український центровий Дубровін виступатиме в Литві

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    Ілля Дубровін - Юний український центровий Дубровін виступатиме в Литві
    Ілля Дубровін
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    17-річний Ілля Дубровін змінив іспанську «Сарагосу» на литовський «Летувос Ритас»

    Український 17-річний центровий Ілля Дубровін продовжить клубну кар’єру в Литві. Він уклав довгострокову угоду з «Летувос Ритас», інформує агентство баскетболіста Prime Athlete.

    Минулий сезон юний центровий зі зростом 216 см виступав за дубль іспанської «Сарагоси». У середньому набирав 1,3 очка, 1,6 підбирання за поєдинок.

    «Летувос Ритас» – переможець молодіжної Євроліги 2018 року.

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