Одеська БІПА виборола путівку на FIBA 3x3 Inje Challenger
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ФБУ
Українська команда виступить на престижному міжнародному турнірі
У Львові відбувся фестиваль баскетболу 3х3 - Lviv 3x3 Fest.
Однією з подій заходу став турнір Lviv 3x3 Satellite.
У змаганнях брали участь команди чоловіків. У підсумку в фіналі одеська БІПА (Олександр Шашков, Дмитро Тихонов, Ярослав Кадигроб, Костянтин Анікієнко) перемогла СумДУ (Іван Торба, Григорій Алтухов, Всеволод Чесак, Олег Рудаков) – 20:18.
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За умовами змагань одесити вибороли право зіграти на престижному міжнародному турнірі FIBA 3x3 Inje Challenger у Кореї. Ці змагання відбуватимуться 31 серпня – 1 вересня.