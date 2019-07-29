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    Одеська БІПА виборола путівку на FIBA 3x3 Inje Challenger

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    БІПА - Одеська БІПА виборола путівку на FIBA 3x3 Inje Challenger
    БІПА
    ФБУ

    Українська команда виступить на престижному міжнародному турнірі

    У Львові відбувся фестиваль баскетболу 3х3 - Lviv 3x3 Fest.

    Однією з подій заходу став турнір Lviv 3x3 Satellite.

    У змаганнях брали участь команди чоловіків. У підсумку в фіналі одеська БІПА (Олександр Шашков, Дмитро Тихонов, Ярослав Кадигроб,  Костянтин Анікієнко) перемогла СумДУ (Іван Торба, Григорій Алтухов, Всеволод Чесак, Олег Рудаков) – 20:18.

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    За умовами змагань одесити вибороли право зіграти на престижному міжнародному турнірі FIBA 3x3 Inje Challenger у Кореї. Ці змагання відбуватимуться 31 серпня – 1 вересня.

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