Юного гравця «Локомотива» жорстоко побили суперники (відео)

Футболіст опинився в лікарні зі струсом мозку й зламаним носом

Гравці молодіжних футбольних клубів «Локомотив» і «Чертаново» побилися після матчу в підтрибунному приміщенні стадіону. 16-річний гравець залізничників Максим Шнапцев опинився в лікарні.

Шнапцева госпіталізували зі струсом мозку і переломом носа, пише Sport24. Клуб уже висловився офіційно: там мають намір «домагатися для нападників покарання, відповідного тяжкості вчиненого ними вчинку».

Вчера появились сообщения о том, что Футболисты «Чертаново» избили 16-летнего игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ.



А вот видео момента драки, оказавшееся в нашем распоряжении pic.twitter.com/4pvekGHvxx — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

Про конфлікт стало відомо напередодні ввечері. «Чертаново» програла матч з рахунком 2:1. Шнапцев, за версією його кривдників, під кінець гри симулював і занадто довго лежав на газоні. На поле мала місце бути словесна перепалка, в рукопашний конфлікт перейшов у підтрибунні приміщення. Гравців «Чертаново» було більше, ніж представників «Локомотива».