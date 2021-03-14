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    Юного гравця «Локомотива» жорстоко побили суперники (відео)

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    Гравця&nbsp;&laquo;Локомотива&raquo; побили нібито за симуляцію на полі - Юного гравця «Локомотива» жорстоко побили суперники (відео)
    Гравця «Локомотива» побили нібито за симуляцію на полі
    фото з відкритих джерел

    Футболіст опинився в лікарні зі струсом мозку й зламаним носом

    Гравці молодіжних футбольних клубів «Локомотив» і «Чертаново» побилися після матчу в підтрибунному приміщенні стадіону. 16-річний гравець залізничників Максим Шнапцев опинився в лікарні.

    Шнапцева госпіталізували зі струсом мозку і переломом носа, пише Sport24. Клуб уже висловився офіційно: там мають намір «домагатися для нападників покарання, відповідного тяжкості вчиненого ними вчинку».

    Про конфлікт стало відомо напередодні ввечері. «Чертаново» програла матч з рахунком 2:1. Шнапцев, за версією його кривдників, під кінець гри симулював і занадто довго лежав на газоні. На поле мала місце бути словесна перепалка, в рукопашний конфлікт перейшов у підтрибунні приміщення. Гравців «Чертаново» було більше, ніж представників «Локомотива».

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    Теги: бійка ФК «Локомотив» (Москва)
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