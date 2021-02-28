У Росії спортсмени з глядачами влаштували масову бійку на турнірі з дзюдо (відео)

Турнір був перерваний через масове побоїще

У суботу в палаці спорту в м. Каспійськ (Дагестан, Росія) сталася масова бійка між спортсменами і глядачами під час турніру з дзюдо серед юніорів та юніорок до 23 років.

Про це повідомив голова дисциплінарної комісії федерації дзюдо Дагестану Хабіб Магомедов.

«Інцидент трапився після зустрічі осетинського і дагестанського спортсменів. Вони боролися більше десяти хвилин, були напружені моменти, судити важко було цей поєдинок», – повідомив голова комісії.

Коли дагестанський спортсмен переміг, на трибуні уболівальник вигукнув: «Ура!», відреагував дуже емоційно. Поруч з ним сидів осетинський уболівальник, він йому щось відповів, у них відбулася словесна перепалка, яка переросла в бійку.

Дисциплінарна комісія Федерації дзюдо Дагестану почала перевірку за фактом бійки. Спортсменам, які брали участь в ній, загрожує дискваліфікація. Також свою перевірку проводить і МВС регіону.

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