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    «Ювентус» повісив привабливий цінник на Роналду

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    Ціна на Кріштіану Роналду за три роки впала на майже 90 мільйонів євро - «Ювентус» повісив привабливий цінник на Роналду
    Ціна на Кріштіану Роналду за три роки впала на майже 90 мільйонів євро
    фото з відкритих джерел

    Зірка збірної Португалії може змінити клуб в літнє трансферне вікно

    Спортивний директор «Ювентуса» Фабіо Паратічі заявив, що клуб вирішив зберегти Кріштіану Роналду. Проте, видання AS пише про те, що в питанні майбутнього зоряного португальця рано ставити крапку.

    За даними джерела, «Ювентус» не чинитиме перешкод, якщо Роналду заявить про своє бажання змінити клуб в літнє трансферне вікно. Туринці готові продати португальця й просять зовсім невелику суму. AS вважає, що в разі надходження пропозиції в 25 мільйонів євро «Стара Синьора» не чинитиме перешкод цьому трансферу.

    Видання зазначає, що пріоритетом Роналду є повернення в «Реал», де він провів дев'ять успішних сезонів до переходу в «Ювентус».

    Туринці, нагадаємо, за неофіційною інформацією, три роки тому заплатили «Реалу» за трансфер Кріштіану 112 мільйонів євро. Зарплата форварда в італійському клубі без бонусів складає 30 мільйонів євро на рік.

    Роналду нещодавно побив рекорд Пеле і є найкращим бомбардиром чемпіонату Італії. В 24 матчах Кріштіану забив 23 голи.

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      Теги: Кріштіану Роналду ФК Реал (Мадрид) ФК Ювентус
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