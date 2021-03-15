Нападник «Ювентуса» Роналду встановив рекорд усіх часів

Португалець забив 770 голів в офіційних матчах і отримав схвалення Пеле

Кріштіану Роналду відзначився хет-триком у матчі проти «Кальярі». «Ювентус» переміг (1:3), а нападник встановив рекорд усіх часів. До нього 770 голів в офіційних матчах ніхто не забивав.

«Дякую всім, хто взяв участь в цій дивній подорожі зі мною. Тепер не можу дочекатися наступних ігор і випробувань! Повірте, ця історія ще далека від завершення. «Ювентусу» і Португалії ще багато що належить виграти! Приєднуйтесь до мене в цій подорожі! Погнали!» – написав Роналду в інстаграмі.

«Яка ж прекрасна у тебе кар'єра! Я дуже тобою захоплююся, і це ні для кого не секрет. Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд по голам в офіційних матчах.», – написав найкращий футболіст минулого століття Пеле у своєму твіттері.

Роналду став лідером за кількістю забитих голів в офіційних матчах, випередивши Пеле, який має в своєму активі 767 голів.

У Роналду 23 голи в 23 матчах Серії А (він на 4 голи випереджає Ромелу Лукаку). І 30 м'ячів в 33 іграх поточного сезону.

У матчі з «Кальярі» Кріш оформив 57-й хет-трик в кар'єрі. 44 з них він зробив у «Реалі», 9 – в збірній Португалії, 3 ­– в «Юве» і 1 ­– в «Манчестер Юнайтед».

Португалець вперше відзначився на стадіоні «Сарденья». Тепер він забивав на всіх аренах в Італії, на яких грав.