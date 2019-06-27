З кожним разом шаленіше: в олімпійську програму включили чотири нових види



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Скелелазіння МОК

Попередньо в програму Олімпіади-2024 включили брейкданс, скейтбординг, серфинг та спортивне скелелазіння

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередньо включив змагання з брейкдансу, скейтбордингу, серфінгу та скелелазіння до програми Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Відповідне рішення затвердили на останній сесії МОК, інформує його прес-служба.

«Ці чотири види спорту повністю відповідають нашій програмі розвитку олімпійського руху. Вони більш гендерно збалансовані, більш міські та дозволяють підтримувати зв’язок з молодим поколінням», - прокоментував рішення президент МОК Томас Бах.

Остаточне рішення щодо включення цих чотирьох видів у олімпійську програму затвердять на виконкомі МОК у грудні 2020 року.

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