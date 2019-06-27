На Росію чекає новий антидопінговий удар



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WADA прогнозує понад 100 нових допінгових справ проти російських спортсменів

Всесвітнє антидопінгове аґентство (WADA) прогнозує відкриття понад 100 нових допінгових справ проти російських спортсменів після перевірки бази даних московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомив очільник WADA Крейг Ріді на сесії Міжнародного олімпійського комітету.

«Використовуючи дані та проби, група з досліджень ВАДА передасть пакет вагомих доказів антидопінговим органам. Сподіваємося, це спричинить відкриття понад 100 справ за підсумками першої хвилі перевірок», - зазначив Ріді.

Очікується, що WADA завершить перевірку бази даних московської антидопінгової лабораторії до кінця 2019 року.