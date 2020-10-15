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    За крок від сенсації: «Кременчук» відігрався з 0:2 у фінальній серії хокейної ліги проти «Донбасу» (відео)

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    &laquo;Кременчук&raquo; шокував донбасян - За крок від сенсації: «Кременчук» відігрався з 0:2 у фінальній серії хокейної ліги проти «Донбасу» (відео)
    «Кременчук» шокував донбасян
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Долю чемпіонства вирішить п’ятий матч

    «Кременчук» переміг у четвертому поєдинку фінальної серії донецький «Донбас» і спромігся тим самим на виїзний камбек з 0:2 після двох домашніх поразок. матч відбувався у Дружківці на Донеччині.

    За два дні до того «міщани» завдяки шайбі оборонця Всеволода Толстушка на заключних хвилинах матчу перемогли 1:0. Цього разі перевага «Кременчука» буда відчутнішою.

    «Донбас» - «Кременчук» - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

    Рахунок у серії – 2:2

    Шайби: 0:1 – Денискін (Дубінін, Коробов), 27:53. 0:2 – Волков (Грицкіх), 53:58. 0:3 – Серанов (Денискін), 57:43

    «Донбас»: Андрюхов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Журавльов, Кобелєв – Пангелов-Юлдашев; Карамнов – Туркін – Казаковцев, Шишлянников – Микита Буценко – Сигарьов, Мільохін – Бірюков – Костиков, Разумов – Захаров – Карпенко. Тренер – Сергій Вітер

    «Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Савицький – Варава; Кисельов – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс – Созонов, Гриценко – Волков – Чемерілов, Коробов – Денискін – Дубінін. Тренер – Олександр Савицький

    «Донбас», на відміну від «Кременчука», проводив цей матч у трохи ослабленому складі. В донецької команди була відсутня ударна трійка гольових форвардів Лялька – Монс – Коренчук.

    Старт першого періоду минув в атаках «Донбасу» на ворота Новицького. Воротареві гостей довелося двічі протягом півтори хвилин по-справжньому вступати в гру.

    На четвертій хвилині «міщани» провели свою першу атаку з кидком від Коробова, але воротар «Донбасу» Андрюхов відбив шайбу. На восьмій хвилині хокеїсти «Донбасу» розіграли непогану комбінацію – Захаров вивів Мільохіна на забійну позицію, але шайба після кидка форварда донеччан опинилася в пастці Новицького. Кіпер «Кременчука» зробив відмінний сейв.

    Другий відрізок зустрічі продовжився з атак «Донбасу». До того ж з початку періоду гості залишилися в меншості, чим намагався скористатися донецький клуб. Однак гості не просто витримали натиск, але і вирівняли гру. До 28-ї хвилини суперники в основному займалися перестрілкою з далеких і середніх дистанцій, але такі дії не принесли обом командам результату.

    А потім несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов – Дубінін – Денискін: перші два відпасували, а третій забив.

    Після пропущеної шайби «Донбас» намагався відігратися. Моменти були в Шишлянникова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мільохіна – з усім цим надійно і впевнено впорався воротар «Кременчука» Новицький. У його візаві роботи було менше, але, беручи до уваги пропущену шайбу, воротар донеччан також рятував свою команду в небезпечних епізодах.

    Старт третього періоду почався з обопільної боротьби і безліччю свистків рефері. На 45-й і 48-й хвилинах команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку голкіпер господарів Андрюхов продемонстрував свою майстерність, відбивши три поспіль кидки. А потім Новицький зіграв вище всіляких похвал, відбивши «мертву» шайбу після кидка Казаковцева з близької відстані (після відмінної передачі від Карамнова).

    На 54 хвилині хокеїсти «Кременчука» подвоїли рахунок зустрічі. Грицкіх накинув на ворота, Андрюхов відбив прямо на Волкова і нападник гостей закинув шайбу. А через чотири хвилини «міщани» провели ще одну атаку, в якій нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку.

    Вирішальний, п’ятий поєдинок фінальної серії відбудеться 16 жовтня в Кременчуці. Початок – о 18:45.

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    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас Віктор Захаров ХК «Кременчук» Олександр Савицький Сергій Вітер Вадим Хришпенц Всеволод Толстушко Микита Буценко Володимир Алексюк Севастьян Карпенко Тимур Гриценко Владислав Грицкіх Пилип Пангелов-Юлдашев Андрій Денискін В'ячеслав Новицький
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