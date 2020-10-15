За крок від сенсації: «Кременчук» відігрався з 0:2 у фінальній серії хокейної ліги проти «Донбасу» (відео)



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«Кременчук» шокував донбасян Світлина - Українська хокейна ліга

Долю чемпіонства вирішить п’ятий матч

«Кременчук» переміг у четвертому поєдинку фінальної серії донецький «Донбас» і спромігся тим самим на виїзний камбек з 0:2 після двох домашніх поразок. матч відбувався у Дружківці на Донеччині.

За два дні до того «міщани» завдяки шайбі оборонця Всеволода Толстушка на заключних хвилинах матчу перемогли 1:0. Цього разі перевага «Кременчука» буда відчутнішою.

«Донбас» - «Кременчук» - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Рахунок у серії – 2:2

Шайби: 0:1 – Денискін (Дубінін, Коробов), 27:53. 0:2 – Волков (Грицкіх), 53:58. 0:3 – Серанов (Денискін), 57:43

«Донбас»: Андрюхов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Журавльов, Кобелєв – Пангелов-Юлдашев; Карамнов – Туркін – Казаковцев, Шишлянников – Микита Буценко – Сигарьов, Мільохін – Бірюков – Костиков, Разумов – Захаров – Карпенко. Тренер – Сергій Вітер

«Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Савицький – Варава; Кисельов – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс – Созонов, Гриценко – Волков – Чемерілов, Коробов – Денискін – Дубінін. Тренер – Олександр Савицький

«Донбас», на відміну від «Кременчука», проводив цей матч у трохи ослабленому складі. В донецької команди була відсутня ударна трійка гольових форвардів Лялька – Монс – Коренчук.

Старт першого періоду минув в атаках «Донбасу» на ворота Новицького. Воротареві гостей довелося двічі протягом півтори хвилин по-справжньому вступати в гру.

На четвертій хвилині «міщани» провели свою першу атаку з кидком від Коробова, але воротар «Донбасу» Андрюхов відбив шайбу. На восьмій хвилині хокеїсти «Донбасу» розіграли непогану комбінацію – Захаров вивів Мільохіна на забійну позицію, але шайба після кидка форварда донеччан опинилася в пастці Новицького. Кіпер «Кременчука» зробив відмінний сейв.

Другий відрізок зустрічі продовжився з атак «Донбасу». До того ж з початку періоду гості залишилися в меншості, чим намагався скористатися донецький клуб. Однак гості не просто витримали натиск, але і вирівняли гру. До 28-ї хвилини суперники в основному займалися перестрілкою з далеких і середніх дистанцій, але такі дії не принесли обом командам результату.

А потім несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов – Дубінін – Денискін: перші два відпасували, а третій забив.

Після пропущеної шайби «Донбас» намагався відігратися. Моменти були в Шишлянникова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мільохіна – з усім цим надійно і впевнено впорався воротар «Кременчука» Новицький. У його візаві роботи було менше, але, беручи до уваги пропущену шайбу, воротар донеччан також рятував свою команду в небезпечних епізодах.

Старт третього періоду почався з обопільної боротьби і безліччю свистків рефері. На 45-й і 48-й хвилинах команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку голкіпер господарів Андрюхов продемонстрував свою майстерність, відбивши три поспіль кидки. А потім Новицький зіграв вище всіляких похвал, відбивши «мертву» шайбу після кидка Казаковцева з близької відстані (після відмінної передачі від Карамнова).

На 54 хвилині хокеїсти «Кременчука» подвоїли рахунок зустрічі. Грицкіх накинув на ворота, Андрюхов відбив прямо на Волкова і нападник гостей закинув шайбу. А через чотири хвилини «міщани» провели ще одну атаку, в якій нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку.

Вирішальний, п’ятий поєдинок фінальної серії відбудеться 16 жовтня в Кременчуці. Початок – о 18:45.

Джерело: Українська хокейна ліга