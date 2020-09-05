Київський «Сокіл» не програв у першому після відродження команди матчі



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Попри карантинні обмеження, кілька десятків глядачів поєдинок «Сокола» і «Крижаних Вовків» відвідало Світлина - Instagram МХК «Сокіл»

Під керівництвом Олега Шафаренка до сезону готується ціла група нинішніх чи потенційних збірників України

Найіменитіший хокейний клуб України київський «Сокіл» на льоду броварського «Термінала» зіграв свій перший після відродження поєдинок. Підопічні Олега Шафаренка сьогодні, 5 вересня, вранці розійшлися миром у контрольному матчі з іншим столичним колективом – «Крижаними Вовками».

Перший період пройшов безрезультатно. А в другій 20-хвилинці Віктор Ніконов з передачі Михайла Сімчука та Андрія Міхнова відкрив рахунок в матчі. Однак «Вовки» незабаром рахунок зрівняли. Третій період теж минув без закинутих шайб. Таким чином, матч завершився нічиєю – 1:1.

Зауважимо, що підготовку до сезону-2020/2021 в Українській хокейній лізі команда, яку очолив вихованець «Сокола», колишній нападник збірної України Олег Шафаренко, розпочала з втягувально-селекційної роботи на ковзанці Виставкового центру столиці. Потім «Сокіл» провів двотижневий збір на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Зараз команда продовжує готується на Льодовій арені ВДНГ.

У розташуванні команди знаходяться гравці збірної України Дмитро Німенко та Андрій Міхнов, а також Фелікс Морозов, Віктор Ніконов і Олексій Миклуха, які в минулому сезоні виступали в Північно-Американських лігах.