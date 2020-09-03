Латвія вимагатиме, щоб у Білорусі відібрали право проведення чемпіонату світу з хокею



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Замість чемпіонату світу в набудованих з ініціативи Лукашенка палацах завжди можна провести виставкові матчі за участю Бацьки і Путіна Світлина - Канюшина

Причина – фальсифікація виборів і насилля до мітингувальників

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що країна буде просити Міжнародну федерацію хокею (IIHF) перенести чемпіонат світу-2021 з Білорусі.

«Ми починаємо переговори з Міжнародною федерацією хокею про перенесення чемпіонату з білоруської столиці в інше місце. Давайте попрохаємо IIHF знайти іншу країну замість Білорусі. Якщо федерація відмовиться і ситуація в Білорусі не зміниться, уряд може вирішити, що Латвія не прийматиме матчів хокейного чемпіонату світу в 2021 році. На цей час складно уявити, як ми зможемо спільно організувати чемпіонат з хокею після недавніх подій у Білорусі», - наводить слова Каріньша DELFI.

Чемпіонат світу повинен відбутися в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня 2021 року. Латвійська влада не хоче проводити світову першість спільно з Білоруссю через ситуацію в країні, де тривають масові протести після виборів глави держави. На засіданні 2 вересня уряд Латвії обговорював лист для IIHF з вимогою забрати у Білорусі матчі чемпіонату світу-2021.