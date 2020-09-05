Півфінальні серії Української хокейної ліги призупинені через коронавірус



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У протистоянні херсонського «Дніпра» та донецького «Білого Барса» наразі рівновага – 1:1 Світлина - Українська хокейна ліга

Матчі повинні були відбутися 5-7 вересня в Білій Церкві і Херсоні

Рішенням Української хокейної ліги, півфінальні серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги припинені в зв'язку з можливим виявленням Covid-19 у деяких хокеїстів.

Всі гравці перед стартом півфіналів плей-оф вже проходили тестування на коронавірус, для того щоб перед рестартом чемпіонату подбати по безпеку всіх учасників процесу. Гравці всіх команд-учасниць півфіналів плей-оф здадуть повторні тести і протягом 72 годин буде прийняте остаточне рішення про відновлення серій.

Після отримання результатів тестів на сайті УХЛ будуть опубліковані нові дати проведення наступних матчів півфіналів плей-оф для обох пар.

Наразі «Кременчук» веде у серії з білоцерківським «Білим Барсом» 2:0, а у протистоянні херсонського «Дніпра» та донецького «Білого Барса» рівновага – 1:1.

Між тим, сьогодні, 5 вересня, у броварському «Терміналі» контрольний матч провели два київських клуби – «Крижані Вовки» та відроджений київський «Сокіл». Поєдинок завершився 1:1.