Визначився заключний фіналіст конференцій в плей-офф Кубка Стенлі



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Клуб «Айлендерс» Базується в боро Нью-Йорка Брукліні Світлина - сайт НХЛ

«Айлендерс» чотири рази вигравали Кубок Стенлі

«Нью-Йорк Айлендерс» обіграв «Філадельфію» з рахунком 4:0 в сьомому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубку Стенлі.

«Айлендерс», нітрохи не зніяковівши двома поспіль поразками в овертаймі в попередніх баталіях, впевнено і спокійно довели справу в серії з «Філадельфією» до логічного завершення в матчі під номером сім. Томас Грайсс зробив шатаут (16 сейвів), Скотт Мейфілд закинув переможну шайбу, Брок Нельсон набрав 3 (1 + 2) очки, і «Айлендерс» вперше з 1993 року вийшли у фінал Східної конференції.

«Двадцять сім років - це ціле життя, і вболівальники весь цей час чекали такого результату, - зауважив після гри хокеїст Нельсон. - Досить пару хвилин поспілкуватися з нашими фанатами і послухати їхні розповіді про 80-ті роки, про династію, яка виграла чотири Кубка поспіль , щоб оцінити ту пристрасть, з якою вони переживають за «Айлендерс». Так, зараз їх немає поруч, але все одно ми пишемо цю главу нашої історії разом».

Варто зазначити, що у фіналі Східної конференції «Айлендерс» протистоятимуть «Тампа-Бей», а у Західній зустрінуться «Вегас» і «Даллас».

Джерело: НХЛ