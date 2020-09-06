  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначився заключний фіналіст конференцій в плей-офф Кубка Стенлі

    • Розсилка
    <p>Клуб &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;Базується в боро Нью-Йорка Брукліні</p> - Визначився заключний фіналіст конференцій в плей-офф Кубка Стенлі

    Клуб «Айлендерс» Базується в боро Нью-Йорка Брукліні

    Світлина - сайт НХЛ

    «Айлендерс» чотири рази вигравали Кубок Стенлі

    «Нью-Йорк Айлендерс» обіграв «Філадельфію» з рахунком 4:0 в сьомому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубку Стенлі.

    «Айлендерс», нітрохи не зніяковівши двома поспіль поразками в овертаймі в попередніх баталіях, впевнено і спокійно довели справу в серії з «Філадельфією» до логічного завершення в матчі під номером сім. Томас Грайсс зробив шатаут (16 сейвів), Скотт Мейфілд закинув переможну шайбу, Брок Нельсон набрав 3 (1 + 2) очки, і «Айлендерс» вперше з 1993 року вийшли у фінал Східної конференції.

    «Двадцять сім років - це ціле життя, і вболівальники весь цей час чекали такого результату, - зауважив після гри хокеїст Нельсон. - Досить пару хвилин поспілкуватися з нашими фанатами і послухати їхні розповіді про 80-ті роки, про династію, яка виграла чотири Кубка поспіль , щоб оцінити ту пристрасть, з якою вони переживають за «Айлендерс». Так, зараз їх немає поруч, але все одно ми пишемо цю главу нашої історії разом».

    Варто зазначити, що у фіналі Східної конференції «Айлендерс» протистоятимуть «Тампа-Бей», а у Західній зустрінуться «Вегас» і «Даллас».

    Читайте також: У 99-річному віці помер найстарший хокеїст світу.

    Джерело: НХЛ

    хокей НХЛ «Філадельфія Флаєрс» «Нью-Йорк Айлендерс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ