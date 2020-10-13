  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Могутній кидок на заключних хвилинах відродив інтригу в фіналі чемпіонату України з хокею (відео)

    • Розсилка
    Всеволод Толстушко вистрелив у найпотрібнішу мить - Могутній кидок на заключних хвилинах відродив інтригу в фіналі чемпіонату України з хокею (відео)
    Всеволод Толстушко вистрелив у найпотрібнішу мить
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Всеволод Толстушко приніс «Кременчуку» першу перемогу

    12 жовтня в Дружківці Донецької області відбувся третій матч фінальної серії Української хокейної ліги.

    Після двох виїзних перемог донецький «Донбас» виглядав беззаперечним фаворитом протистояння з «Кременчуком».

    Проте третій поєдинок виявився над напруженим. Його долю вирішив дальній кидок у меншості оборонця «Кременчука» Всеволода Толстушка на 58-й хвилині зустрічі. Команда Олександра Савицького перемогла 1:0 і скоротила відставання у серії до 1:2.

    Наступний матч серії команди проведуть 14 жовтня в Дружківці. Початок – о 18:45, а пряма трансляція зустрічі буде доступна в ефірі телеканалу Xsport.

     Читайте також: Відродження хокейного «Сокола». Спонсори, амбіції, новачки і фоторепортаж з тренування
    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК «Кременчук» Олександр Савицький Всеволод Толстушко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies