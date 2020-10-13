Могутній кидок на заключних хвилинах відродив інтригу в фіналі чемпіонату України з хокею (відео)



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Всеволод Толстушко вистрелив у найпотрібнішу мить Світлина - Українська хокейна ліга

Всеволод Толстушко приніс «Кременчуку» першу перемогу

12 жовтня в Дружківці Донецької області відбувся третій матч фінальної серії Української хокейної ліги.

Після двох виїзних перемог донецький «Донбас» виглядав беззаперечним фаворитом протистояння з «Кременчуком».

Проте третій поєдинок виявився над напруженим. Його долю вирішив дальній кидок у меншості оборонця «Кременчука» Всеволода Толстушка на 58-й хвилині зустрічі. Команда Олександра Савицького перемогла 1:0 і скоротила відставання у серії до 1:2.

Наступний матч серії команди проведуть 14 жовтня в Дружківці. Початок – о 18:45, а пряма трансляція зустрічі буде доступна в ефірі телеканалу Xsport.