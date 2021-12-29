За найкращого гравця «Шахтаря» запропонували шалені гроші

«Брентфорд» хоче викупити права на Мудрика за 15 млн євро

20-річний Михайло Мудрик став найкращим гравцем «Шахтаря» 2021 року за версією вболівальників. Про це повідомляє офіційний https://shakhtar.com/uk-ua/news/2021/december/29_news/29_sergei-palkin_1/#mce_temp_url# клубу.

Цього сезону Мудрик стабільно грає в першій команді «гірників», за яку провів 19 матчів і відзначився двома забитими м’ячами й дев'ятьма гольовими передачами.

Кумедний гол Мудрика у ворота «Монако» дозволив «Шахтарю» пробитися до групового турніру Ліги чемпіонів.

Стрімкий прогрес атакувального півзахисника не залишився поза увагою закордонних клубів. За інформацією англійських ЗМІ, новачок Прем’єр-ліги «Брентфорд» зробив другу пропозицію «Шахтарю» відпустити гравця на туманний Альбіон. За Мудрика пропонують 15 млн євро плюс бонуси.

Перемовини тривають. Тим часом «Шахтар» за такі ж гроші, що пропонують за Мудрика, намагається залучити до своїх лав бразильського вінгера «Аякса» Невеса.