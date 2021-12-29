Шевченко розповів, хто тренуватиме «Дженоа» за його відсутності

З футболістами працюватимуть помічники українського тренера

Андрій Шевченко, який півтора місяці очолює італійський «Дженоа», розповів про захворювання на коронавірус.

«На жаль, змушений повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання протікає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренувальний процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу», – написав Шевченко на своїй сторінці в соцмережах.

Шевченко став головним тренером «Дженоа» 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі Шевченко встиг попрацювати головним тренером у збірній України.

«Дженоа» у 19 матчах набрав 11 очок і посідає 18-е місце у турнірній таблиці італійської Серії А сезону-2021/2022. Лідером змагань є міланський «Інтер», який у 19 зустрічах набрав 46 очок.

Наступний матч «Дженоа» проведе 6 січня проти «Сассуоло».