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    Роналду виступив із заявою після визнання його найкращим бомбардиром в історії

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    Кріштіану Роналду забив 801 гол - Роналду виступив із заявою після визнання його найкращим бомбардиром в історії
    Кріштіану Роналду забив 801 гол
    фото з відкритих джерел

    Португальський нападник не зміг бути присутнім на нагородженні

    Кріштіану Роналду отримав офіційне підтвердження його гольових здобутків на футбольному полі. Нападника «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії офіційно визнали найкращим бомбардиром усіх часів за версією Globe Soccer Awards. Церемонія вручення нагород відбулася у Дубаї.

    «Завжди прекрасний і чудовий Дубай із приголомшливою архітектурою та добрими людьми. Я пишаюся, що рік за роком отримую визнання на такому елегантному та престижному заході, що має всесвітнє значення. Це вже одна з найважливіших спортивних подій у світі, і отримати таку значну нагороду як найкращий бомбардир в історії футболу – ще одна мрія, що збулася для мене. Дякую, Дубай! Маю надію, що скоро побачимося!» – написав Роналду в соцмережах.

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    Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    На початку грудня Роналду забив 801-й гол у кар'єрі.

    Раніше, нагадаємо, в Дубаї роздали премії Globe Soccer Awards (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду виступив із заявою після визнання його найкращим бомбардиром в історії