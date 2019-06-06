Заборона на трансфери для «Челсі»: у клубі побоюються, що ФІФА посилить покарання



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«Челсі» заборонено підписувати контракти з новими футболістами до січня 2020 року

«Челсі», швидше за все, не буде оскаржувати трансферну заборону на два вікна через побоювання, що покарання може бути посилено. Спочатку лондонський клуб збирався оскаржити рішення дисциплінарного комітету ФІФА про заборону реєструвати нових гравців в два найближчі трансферні вікна в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Однак як повідомляє The Telegraph, «Челсі» побоюється, що CAS не тільки підтвердить вину клубу, але і посилить покарання і розширить трансферну заборону до трьох вікон.

Нагадаємо, що «Челсі» заборонено підписувати контракти з новими футболістами до січня 2020 року через порушення правил реєстрації та трансферів неповнолітніх футболістів.

Також залишився в силі штраф «Челсі» в розмірі $600 тис.