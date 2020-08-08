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    Заступник міністра спорту РФ наказував підмінити допінг-пробув української біатлоністки Семеренко

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    Тодішній міністр спорту РФ Віталій Мутко, його заступник Юрій Нагорних і Григорій Родченков - Заступник міністра спорту РФ наказував підмінити допінг-пробув української біатлоністки Семеренко
    Тодішній міністр спорту РФ Віталій Мутко, його заступник Юрій Нагорних і Григорій Родченков
    Світлина - РИА Новости

    Ексглава Московської антидопінгової лабораторії сказав, що ніколи на таке не пішов би

    Ексглава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, який виїхав у США, зазначив, що 2013 року його «просто розлютило» прохання заступника міністра спорту РФ Юрія Нагорних зіпсувати допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко.

    Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Медуза».

    «Знав, що рано чи пізно про це розповім... Насправді поворотним моментом для мене було те, що Нагорних сказав підмінити пробу українці, зробити її брудною», – сказав Родченков.

    За словами ексглави лабораторії у Москві, його це «просто вибісило». Родченков підкреслив, що «ніколи в житті не змінював чистих проб на брудні».

    Він підтвердив, що замінити результати досліджень Семеренко його просив на той момент заступник міністра спорту РФ Юрій Нагорних. Так російські спортсмени позбулися б конкурентки на Олімпіаді в Сочі 2014 року.

    За словами Родченкова, йому «б яйця відірвали», якби він хоч раз підмінив чисту пробу на брудну.

    У підсумку Віта Семеренко виступала в Сочі. У складі української збірної вона виграла золоту медаль в естафеті, а також здобула особисту бронзову медаль у спринті.

    У листопаді 2017 року, після дискваліфікації російської біатлоністки Ольги Вілухіної, яка отримала срібло, Семеренко перемістилася із третього на друге місце.

    Родченков, який зараз живе у США, у травні 2016 року зізнався в підміні результатів аналізів, які було взято в російських спортсменів під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.

    Через допінг-скандал збірні Росії усунули від низки міжнародних змагань, зокрема від Олімпійських та Паралімпійських ігор.

     Читайте також: Медведєв – про відсторонення РФ від Олімпіади: Це продовження антиросійської істерії
    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон WADA російські спортсмени Віта Семеренко Григорій Родченков Юрій Нагорних
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