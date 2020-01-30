Українки найвлучніші за підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону
Найліпшу влучність демонструє та, кого Володимир Бринзак вже відсіяв від участі в чемпіонаті світу
Три українських біатлоністки – Дарина Блашко, Віта Семеренко та Юлія Джима – серед лідерок за точністю стрільби за підсумками шести етапів Кубка світу. Ця трійця працює на вогневих рубежах краще за всіх спортсменок із топ-10 загального заліку.
Дарина Блашко – 90% (128/142)
Віта Семеренко – 89% (157/176)
Юлія Джима – 89% (147/166)
Олена Підгрушна – 85% (148/174)
Валентина Семеренко – 82% (140/170)
Анастасія Меркушина – 80% (106/133)
Юлія Журавок – 80% (16/20)
Надія Бєлкіна – 80% (8/10)
Оскільки Юлія Журавок та Надія Бєлкіна провели лише по одній гонці на Кубку світу, а Анастасія Меркушина пропустила одразу три етапи, то для більш чіткої картини варто вказати також їхні показники влучності на змаганнях Кубку IBU.
Анастасія Меркушина (7 стартів) – 93% (96/103)
Юлія Журавок (12 стартів) – 88% (150/170)
Надія Бєлкіна (11 стартів) – 81% (130/161)
Серед біатлоністок із топ-10 найкращими снайперками є чинна лідерка загального заліку Кубка норвежка Тіріл Екгофф, італійка Доротея Вірер та Пауліна Фіалкова зі Словаччини.
1. Тіріл Екгофф (Норвегія) – 84% (214/254)
2. Доротея Вірер (Італія) – 84% (225/268)
3. Ганна Еберґ (Швеція) – 82% (207/251)
4. Деніз Геррманн – (Німеччина) – 79% (213/270)
5. Жюлія Сімон (Франція) – 78% (234/300)
6. Інґрід Тандревольд (Норвегія) – 82% (235/288)
7. Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія) – 82% (193/235)
8. Жюстін Брайзац (Франція) – 76% (209/275)
9. Пауліна Фіалкова (Словаччина) – 84% (179/214)
10. Ліза Віттоцці (Італія) – 83% (247/296)
Джерело: UA:БІАТЛОН