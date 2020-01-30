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    Українки найвлучніші за підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону

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    Дарина Блашко - найліпша з українських снайперок - Українки найвлучніші за підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону
    Дарина Блашко - найліпша з українських снайперок
    24.tv

    Найліпшу влучність демонструє та, кого Володимир Бринзак вже відсіяв від участі в чемпіонаті світу

    Три українських біатлоністки – Дарина Блашко, Віта Семеренко та Юлія Джима – серед лідерок за точністю стрільби за підсумками шести етапів Кубка світу. Ця трійця працює на вогневих рубежах краще за всіх спортсменок із топ-10 загального заліку.

    Дарина Блашко – 90% (128/142)
    Віта Семеренко – 89% (157/176)
    Юлія Джима – 89% (147/166)
    Олена Підгрушна – 85% (148/174)
    Валентина Семеренко – 82% (140/170)
    Анастасія Меркушина – 80% (106/133)
    Юлія Журавок – 80% (16/20)
    Надія Бєлкіна – 80% (8/10)

    Оскільки Юлія Журавок та Надія Бєлкіна провели лише по одній гонці на Кубку світу, а Анастасія Меркушина пропустила одразу три етапи, то для більш чіткої картини варто вказати також їхні показники влучності на змаганнях Кубку IBU.

    Анастасія Меркушина (7 стартів) – 93% (96/103)
    Юлія Журавок (12 стартів) – 88% (150/170)
    Надія Бєлкіна (11 стартів) – 81% (130/161)

    Серед біатлоністок із топ-10 найкращими снайперками є чинна лідерка загального заліку Кубка норвежка Тіріл Екгофф, італійка Доротея Вірер та Пауліна Фіалкова зі Словаччини.

    1. Тіріл Екгофф (Норвегія) – 84% (214/254)
    2. Доротея Вірер (Італія) – 84% (225/268)
    3. Ганна Еберґ (Швеція) – 82% (207/251)
    4. Деніз Геррманн – (Німеччина) – 79% (213/270)
    5. Жюлія Сімон (Франція) – 78% (234/300)
    6. Інґрід Тандревольд (Норвегія) – 82% (235/288)
    7. Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія) – 82% (193/235)
    8. Жюстін Брайзац (Франція) – 76% (209/275)
    9. Пауліна Фіалкова (Словаччина) – 84% (179/214)
    10. Ліза Віттоцці (Італія) – 83% (247/296)

     Читайте також: Бринзак відсіяв першу біатлоністку від чемпіонату світу

    Джерело: UA:БІАТЛОН

    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Юлія Журавок Ліза Вітоцці Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Деніз Геррманн Доротея Вірер Ганна Еберґ Жюстін Брайзац Надія Бєлкіна Пауліна Фіалкова Дарина Блашко Жюлія Сімон Інґрід Тандревольд
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