Українки найвлучніші за підсумками шести етапів Кубка світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарина Блашко - найліпша з українських снайперок 24.tv

Найліпшу влучність демонструє та, кого Володимир Бринзак вже відсіяв від участі в чемпіонаті світу

Три українських біатлоністки – Дарина Блашко, Віта Семеренко та Юлія Джима – серед лідерок за точністю стрільби за підсумками шести етапів Кубка світу. Ця трійця працює на вогневих рубежах краще за всіх спортсменок із топ-10 загального заліку.

Дарина Блашко – 90% (128/142)

Віта Семеренко – 89% (157/176)

Юлія Джима – 89% (147/166)

Олена Підгрушна – 85% (148/174)

Валентина Семеренко – 82% (140/170)

Анастасія Меркушина – 80% (106/133)

Юлія Журавок – 80% (16/20)

Надія Бєлкіна – 80% (8/10)

Оскільки Юлія Журавок та Надія Бєлкіна провели лише по одній гонці на Кубку світу, а Анастасія Меркушина пропустила одразу три етапи, то для більш чіткої картини варто вказати також їхні показники влучності на змаганнях Кубку IBU.

Анастасія Меркушина (7 стартів) – 93% (96/103)

Юлія Журавок (12 стартів) – 88% (150/170)

Надія Бєлкіна (11 стартів) – 81% (130/161)

Серед біатлоністок із топ-10 найкращими снайперками є чинна лідерка загального заліку Кубка норвежка Тіріл Екгофф, італійка Доротея Вірер та Пауліна Фіалкова зі Словаччини.

1. Тіріл Екгофф (Норвегія) – 84% (214/254)

2. Доротея Вірер (Італія) – 84% (225/268)

3. Ганна Еберґ (Швеція) – 82% (207/251)

4. Деніз Геррманн – (Німеччина) – 79% (213/270)

5. Жюлія Сімон (Франція) – 78% (234/300)

6. Інґрід Тандревольд (Норвегія) – 82% (235/288)

7. Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія) – 82% (193/235)

8. Жюстін Брайзац (Франція) – 76% (209/275)

9. Пауліна Фіалкова (Словаччина) – 84% (179/214)

10. Ліза Віттоцці (Італія) – 83% (247/296)

Читайте також: Бринзак відсіяв першу біатлоністку від чемпіонату світу

Джерело: UA:БІАТЛОН