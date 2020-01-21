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    Сестри Семеренко не виступлять на шостому етапі Кубка світу з біатлону

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    Завдяки відсутності сестер Семеренко шанс проявити себе отримала Надія Бєлкіна - Сестри Семеренко не виступлять на шостому етапі Кубка світу з біатлону
    Завдяки відсутності сестер Семеренко шанс проявити себе отримала Надія Бєлкіна
    Biathlon.com.ua

    Віта і Валентина готуються до чемпіонату світу

    23-26 січня у Поклюці (Словенія) відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону.

    У складі жіночої збірної України відбулася планова ротація – Віта і Валентина Семеренко залишилися в німецькому Рупольдинґу, де відбувався попередній кубковий етап, для проведення збору перед чемпіонатом світу.

    Натомість отримали шанс проявити себе в інші біатлоністки – Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок.

    У чоловічій збірній, за словами старшого тренера Юрая Санітри, ротація на цей етап не передбачена. У Словенії Україну представлять ті ж спортсмени, які виступали у Рупольдинґу та Обергофі.

    Склад збірної України на шостий етап Кубка світу

    Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна

    Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цимбал.

     Читайте також: Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу
    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Юлія Журавок Юрай Санітра Артем Тищенко Надія Бєлкіна Антон Дудченко Богдан Цимбал Григорій Шамрай Дарина Блашко
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