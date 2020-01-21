Сестри Семеренко не виступлять на шостому етапі Кубка світу з біатлону



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Завдяки відсутності сестер Семеренко шанс проявити себе отримала Надія Бєлкіна Biathlon.com.ua

Віта і Валентина готуються до чемпіонату світу

23-26 січня у Поклюці (Словенія) відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону.

У складі жіночої збірної України відбулася планова ротація – Віта і Валентина Семеренко залишилися в німецькому Рупольдинґу, де відбувався попередній кубковий етап, для проведення збору перед чемпіонатом світу.

Натомість отримали шанс проявити себе в інші біатлоністки – Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок.

У чоловічій збірній, за словами старшого тренера Юрая Санітри, ротація на цей етап не передбачена. У Словенії Україну представлять ті ж спортсмени, які виступали у Рупольдинґу та Обергофі.

Склад збірної України на шостий етап Кубка світу

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цимбал.

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