Сестри Семеренко не виступлять на шостому етапі Кубка світу з біатлону
Віта і Валентина готуються до чемпіонату світу
23-26 січня у Поклюці (Словенія) відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону.
У складі жіночої збірної України відбулася планова ротація – Віта і Валентина Семеренко залишилися в німецькому Рупольдинґу, де відбувався попередній кубковий етап, для проведення збору перед чемпіонатом світу.
Натомість отримали шанс проявити себе в інші біатлоністки – Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок.
У чоловічій збірній, за словами старшого тренера Юрая Санітри, ротація на цей етап не передбачена. У Словенії Україну представлять ті ж спортсмени, які виступали у Рупольдинґу та Обергофі.
Склад збірної України на шостий етап Кубка світу
Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дарина Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цимбал.