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    Затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів

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    Кількість глядачів на стадіонах збільшиться - Затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів
    Кількість глядачів на стадіонах збільшиться
    Фото з відкритих джерел

    Трибуни під час футбольних матчів віднині можуть заповнюватися на 67%

    В Україні затвердили новий медичний протокол для проведення футбольних матчів. Як повідомляє прес-служба Української Прем’єр-ліги, стадіони по час матчів УПЛ, ПФЛ і жіночих змагань можна заповнювати на 67 відсотків. Такі обмеження будуть діяти для регіонів із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину. У червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено.

    Також повідомляється, що клуб-господар самостійно приймає рішення присутності глядачів на матчах УПЛ або ПФЛ, але не перевищуючи допустиму норму і за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, здійснення обов'язкового контролю за станом здоров'я учасників.

    Також організатор матчу забезпечує температурний скринінг глядачів, наявність дезінфікуючих засобів на входах до стадіону, організацію розподілу глядачів по секторам трибуни, щоб не виникало скупчення.

    Раніше дозволялося заповнювати стадіони не більше ніж на 50%.

    Чемпіонат України у вищій лізі стартує 23 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    Затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів