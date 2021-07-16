Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха

Президента «Ворскли» Костянтина Жеваго звинувачують у розтраті великої суми грошей

Державне бюро розслідувань повідомило, що за його запитом «Інтерпол» оголосив у міжнародний розшук президента футбольного клубу «Ворскла», колишнього власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Його звинувачують у розтраті $113 млн фінансової установи.

«Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним», – йдеться в заяві ГБР.

Пресслужба колишнього депутата Жеваго повідомила про продовження незаконного кримінального переслідування проти підприємця. І наразі ніяких офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу у неї немає.

«Ворскла» представлятиме країну і Лізі конференцій УЄФА.