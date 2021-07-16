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    Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха

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    Костянтина Жеваго розшукує Інтерпол - Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха
    Костянтина Жеваго розшукує Інтерпол
    Фото з відкритих джерел

    Президента «Ворскли» Костянтина Жеваго звинувачують у розтраті великої суми грошей

    Державне бюро розслідувань повідомило, що за його запитом «Інтерпол» оголосив у міжнародний розшук президента футбольного клубу «Ворскла», колишнього власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Його звинувачують у розтраті $113 млн фінансової установи.

    «Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним», – йдеться в заяві ГБР.

    Пресслужба колишнього депутата Жеваго повідомила про продовження незаконного кримінального переслідування проти підприємця. І наразі ніяких офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу у неї немає.

    «Ворскла» представлятиме країну і Лізі конференцій УЄФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла Костянтин Жеваго
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    Інтерпол оголосив у розшук українського олігарха