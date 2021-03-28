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    Збірна Франції вийшла в лідери групи відбору чемпіонату світу, де грає Україна

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    Французи легко довели свою перевагу в грі з Казахстаном - Збірна Франції вийшла в лідери групи відбору чемпіонату світу, де грає Україна
    Французи легко довели свою перевагу в грі з Казахстаном
    Фото з відкритих джерел

    Команда Дідьє Дешама впевнено взяла гору над Казахстаном

    Збірна Франції очолила групу D, у якій виступає українська команда. Вона грала у Казахстані і, не зважаючи на 7-годинний переліт і неможливість вчасно адаптуватися, на досвіді здолала потенційного аутсайдера.

    Гості швидко відкрили рахунок. Усман Дембеле, отримавши м’яч у штрафному майданчику казахів, одним рухом вийшов на клаптик вільного простору й влучно пробив у кут. Ще до перерви французи подвоїли рахунок. Їм допоміг гравець господарів Сергій Малий. Під час подачі кутового він зрізав м’яч у власні ворота.

    По перерві французи дещо економили сили, адже 31-го березня на них чекає гостьова зустріч з Боснією і Герцеговиною. Але все одно могли довести до розгромного. В середині другого тайму 11-метровий не реалізував Кіліан Мбаппе.

    Франція набрала 4 очки і очолює групу. Збірна України проведе матч з Фінляндією ввечері 28 березня. У обох суперників по одному очку після першого туру.

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      Теги: ЧС-2022
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