Арбітриня з України перша в історії розсудить чоловіків у відборі до чемпіонату світу

Катерина Монзуль працюватиме на матчі Австрія – Фарерські острови

Арбітр вищої української ліги Катерина Монзуль отримала призначення на відбірний матч чемпіонату світу у європейській зоні. 28 березня вона проведе гру між Австрією та Фарерськими островами. Асистентами на лінії призначені чоловіки Олександр Жуков та Віктор Матяш. Четвертим арбітром працювате ще один українець Денис Шурман.

Також на другий тур групових змагань призначена француженка Стефані Шарпар. Їй дістався матч між Нідерландами та Латвією.

Подію прокоментував голова суддівського комітету ФІФА, колишній куратор українських арбітрів П’єрлуїджі Колліна. «Вони вже працювали на матчах чоловічих команд, проте у відборі до чемпіонату світу їхній вихід буде дебютним. Цією подією можна пишатися. Ці призначення є визнанням їхньої кваліфікації», – сказав італієць.

Харків’янка Катерина Монзуль раніше працювала у фіналі жіночої Ліги чемпіонів, судила фінал чемпіонату світу серед жінок, а також чоловічу гру в Лізі націй між Сан-Марино та Гібралтаром.