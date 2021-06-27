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    Збірна Італії встановила світовий рекорд на Євро

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    Збірна Італії встановила світовий рекорд на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Команда Роберто Манчіні не пропускала голів протягом 1144-х хвилин

    Збірна Італії в матчі 1/8 фіналу на Євро-2020 з Австрією побила світовий рекорд за тривалістю сухої серії в матчах національних команд. Команда Роберто Манчіні не пропускали голів протягом 1144-х хвилин поспіл.

    Попередній рекорд також встановила збірна Італії з легендарним голкіпером Діно Дзоффом, який не пропускав 1143 хвилини поспіль з 1972 по 1974 рік.

    Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Італія – Австрія пройшов на стадіоні «Уемблі» в Лондоні (Англія). На 65-й хвилині нападник австрійців Марко Арнаутович головою відправив м'яч у сітку, проте після перегляду відеоповтору арбітр зустрічі скасував гол. У додатковий час італійці забили два голи – відзначилися Федеріко К'єза і Маттео Пессіна. Один м’яч відіграв Саша Каладжич, пірнувши рибкою пімля подачі кутового.

    Італія вийшла до чвертьфіналу.

    Першим учасником 1/4 фіналу стала Данія, яка розгромила Вельс.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна Італії встановила світовий рекорд на Євро