Збірна Італії встановила світовий рекорд на Євро

Команда Роберто Манчіні не пропускала голів протягом 1144-х хвилин

Збірна Італії в матчі 1/8 фіналу на Євро-2020 з Австрією побила світовий рекорд за тривалістю сухої серії в матчах національних команд. Команда Роберто Манчіні не пропускали голів протягом 1144-х хвилин поспіл.

Попередній рекорд також встановила збірна Італії з легендарним голкіпером Діно Дзоффом, який не пропускав 1143 хвилини поспіль з 1972 по 1974 рік.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Італія – Австрія пройшов на стадіоні «Уемблі» в Лондоні (Англія). На 65-й хвилині нападник австрійців Марко Арнаутович головою відправив м'яч у сітку, проте після перегляду відеоповтору арбітр зустрічі скасував гол. У додатковий час італійці забили два голи – відзначилися Федеріко К'єза і Маттео Пессіна. Один м’яч відіграв Саша Каладжич, пірнувши рибкою пімля подачі кутового.

Італія вийшла до чвертьфіналу.

Першим учасником 1/4 фіналу стала Данія, яка розгромила Вельс.