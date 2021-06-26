Данія розгромила Вельс і стала першим чвертьфіналістом Євро

На чемпіонаті континенту розпочалися матчі 1/8 фіналу

Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020. У матчі 1/8 фіналу збірна Уельсу поступилася скандинавам в одну хвіртку. Гра проходила на стадіоні «Йохан Кройф Арена» в Амстердамі, а головною діючою особою на полі став колишній гравець «Аякса» Каспер Дольберг.

Нападник збірної Данії забив перший гол в матчі на 27-й хвилині. Дольберг з лівого флангу змістився до центру, дійшов до штрафного і з правої ноги поклав м'яч у дальній нижній кут. На 48-й хвилині Дольберг оформив дубль. Мартін Брейтуейт в контратаці втік по правому флангу, легко пішов від Джо Родона і прострілив у штрафний. Неко Вільямс невдало вибив м'яч на Дольберга, який без перешкод розстріляв ворота валлійців.

На 89-й хвилині Йоаким Мехлу довів рахунок до розгромного. За кілька хвилин Гаррі Вілсон отримав червону картку за фол проти Мехлу. У доданий час Брейтуейт забив четвертий м'яч данців.

В 1/4 фіналу данці зіграють з переможцем пари Нідерланди – Чехія.