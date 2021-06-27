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    Італія в додатковий час відправила з Євро Австрію

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    Італія в додатковий час відправила з Євро Австрію
    Фото з відкритих джерел

    «Скуадра Адзурра» ледве не поступилася, але взяття воріт австрійцями скасував арбітр

    Збірна Італії стала другим чвертьфіналістом чемпіонату Європи. У другому матчі дня «Скуадра Адзурра» взяла гору над австрійцями, які кілька днів тому в груповому турнірі переграли українців.

    Австрія провела дуже хороший матч. Нічому не поступалася одному з фаворитів турніру, а в другому таймі навіть забила. Марко Арнаутович головою відправив м’яч у сітку воріт після передачі Давіда Алаби. Рефері спочатку гол зарахував, проте після перегляду відеоповтору скасував своє рішення.

    В додатковий час суперники нарешті почали забивати. Відкрив рахунок Федеріко К’єза, який на п’ятвчку розібрався с захисником і відправив м’яч у сітку воріт. Згодом відзначився Маттео Пессіна. Здавалося, перемога в кишені, проте австрійці змогли перехопити ініціативу і відіграти один гол. Саша Калайджич пірнув рибкою і після подачі кутового скоротив рахунок до мінімуму.

    В австрійців залишалося ще вісім хвилин, вони влаштували невеликий штурм, проте італійці вистояли – 2:1.

    Першим чвертьфіналістом стала збірна Данії, яка розгромила Вельс.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Італія в додатковий час відправила з Євро Австрію