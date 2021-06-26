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    Збірна України зазнала втрати перед матчем зі Швецією на Євро

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    Олександр Зубков вже тренується у загальній групі - Збірна України зазнала втрати перед матчем зі Швецією на Євро
    Олександр Зубков вже тренується у загальній групі
    Фото: УАФ

    Денис Попов через травму не зіграє на турнірі і його відправили в Київ

    Збірна України продовжує в Бухаресті підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією, який відбудеться 29 червня у Глазго.

    На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє прес-служба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

    Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерній залі та басейні, приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі. Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

    Збірна України на матч у Глазго вилетить з Бухареста 28 червня. Гра зі Швецією розпочнеться 29 червня о 22:00.

    Українська команда вперше зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. На Євро, що проходили 1996-го, 2000-го, 2004-го і 2008-го роках, збірна України не кваліфікувалася, а на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років не зуміла вийти з групи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України зазнала втрати перед матчем зі Швецією на Євро