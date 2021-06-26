Збірна України зазнала втрати перед матчем зі Швецією на Євро

Денис Попов через травму не зіграє на турнірі і його відправили в Київ

Збірна України продовжує в Бухаресті підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією, який відбудеться 29 червня у Глазго.

На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє прес-служба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерній залі та басейні, приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі. Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

Збірна України на матч у Глазго вилетить з Бухареста 28 червня. Гра зі Швецією розпочнеться 29 червня о 22:00.

Українська команда вперше зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. На Євро, що проходили 1996-го, 2000-го, 2004-го і 2008-го роках, збірна України не кваліфікувалася, а на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років не зуміла вийти з групи.