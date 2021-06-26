Ярмоленко подякував Швеції і дорікнув журналістам

Капітану збірної України не вистачає позитивних новин

До матчу збірної України в 1/8 фіналу проти Швеції залишається три доби. Команда перебуває в Бухаресті, а в Глазго, де відбудеться гра, полетить 28 червня. Футболісти працюють у звичному режимі, і регулярно відвідують пресконференції. Сьогодні відповідав капітан команди Андрій Ярмоленко.

«У фізичному плані всі футболісти почуваються добре. В останній грі ми часто втрачали м’яч, тому доводилося багато бігати, – розповів Ярмоленко. – Але ми вже півтора місяця працюємо у збірній, провели хорошу підготовку. Усе має бути гаразд. Те, що в нас на підготовку на два дні більше, грає величезну роль. Постараємося винести із цього користь».

Також Андрій торкнувся питання критики на свою адресу.

«Що більше журналісти пишуть про те, який я старий і не можу грати у футбол, то більше це мене мотивує працювати й доводити моїм критикам, що це не так. Це допомагає мені ставати кращим і вдосконалюватися. Але хотілося б і більше позитивних новин.

Після групового турніру залишилися суперечливі враження, ми поки що не показали свого максимуму. Ми розуміли, який результат нам потрібен у матчі Швеція – Польща. Усі хлопці дивилися той матч і переживали. Можу сказати спасибі збірній Швеції. Тепер ми зустрінемося з нею. Постараємося зіграти у свій футбол, показати максимум. Поки що наша гра залишає бажати кращого, отже, спробуємо виправитися».

Тим часом «Вест Гем» готовий продати Ярмоленка. Футболіст іти не збирається.