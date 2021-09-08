Збірна Петракова б’є Чехію в товариському матчі

Андрій Ярмоленко - один з найдосвідченіших гравців на полі в Пльзені

Після першого тайму українська команда виграє – 1:0

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков близький до того, щоб здобути першу перемогу на чолі національної команди. В Пльзені українських приймає збірна Чехії і після першого тайму рахунок на користь гостей. Гол на рахунку дебютанта збірної Віктора Корнієнка. Наш лівий захисник вдало підключився до атаки. Отримавши передачу під правого захисника Олександра Тимчика, він потужним ударом з меж штрафного відправив м’яч у верхній кут воріт.

Зазначимо, що початок зустрічі був за господарями. Чехи володіли ініціативою і мали кілька слушних нагод для взяття воріт. Коли ж українці вирівняли гру, то, окрім гола Корнієнка, мали шанси збільшити перевагу.

Наша команда виступає експериментальним складом. З твердих гравців «основи» на полі є лише Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко і Сергій Кривцов.

Україна: Бойко, Тимчик, Качараба, Кривцов, Сирота, Корнієнко, Макаренко, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Сікан.

В запасі: Різник, Соболь, Конопля, Караваєв, Шапаренко, Кочергін, Булеца, Яремчук.