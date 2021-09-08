Магучіх поступилася Ласіцкене у фіналі Діамантової ліги

Українка завершила сезон на другому місці

У фіналі сезону Діамантової ліги, який пройшов у Цюриху, українка Ярослава Магучіх фінішувала другою.

За перше місце змагалися ті ж самі стрибунки у висоту, що й на Олімпіаді в Токіо. З тією різницею, що у фінал не потрапила Юлія Левченко. Ще одна українка, Ірина Геращенко, не змогла взяти планку на висоті 1,99 метра і фінішувала на четвертому місці.

У топ-3 потрапили Ярослава Магучіх, Нікола Макдермотт і Марія Ласіцкене.

Першою припинила боротьбу австралійка Макдермотт, яка не взяла висоту 2.03 м. Ласіцкене стрибнула на 2.05 м – це найкращий результат сезону. Магучіх для перемоги потрібно було брати висоту 2,07 метра. Їй вона не підкорилася, і українка залишилася другою.

На Олімпіаді, нагадаємо, спалахнув скандал через спільне фото Ласіцкене з Ярославою Магучіх.