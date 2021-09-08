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    Магучіх поступилася Ласіцкене у фіналі Діамантової ліги

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    Ярослава Магучіх задовольнилася другим місцем - Магучіх поступилася Ласіцкене у фіналі Діамантової ліги
    Ярослава Магучіх задовольнилася другим місцем
    Фото з відкритих джерел

    Українка завершила сезон на другому місці

    У фіналі сезону Діамантової ліги, який пройшов у Цюриху, українка Ярослава Магучіх фінішувала другою.

    За перше місце змагалися ті ж самі стрибунки у висоту, що й на Олімпіаді в Токіо. З тією різницею, що у фінал не потрапила Юлія Левченко. Ще одна українка, Ірина Геращенко, не змогла взяти планку на висоті 1,99 метра і фінішувала на четвертому місці.

    У топ-3 потрапили Ярослава Магучіх, Нікола Макдермотт і Марія Ласіцкене.

    Першою припинила боротьбу австралійка Макдермотт, яка не взяла висоту 2.03 м. Ласіцкене стрибнула на 2.05 м – це найкращий результат сезону. Магучіх для перемоги потрібно було брати висоту 2,07 метра. Їй вона не підкорилася, і українка залишилася другою.

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    На Олімпіаді, нагадаємо, спалахнув скандал через спільне фото Ласіцкене з Ярославою Магучіх.

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    Теги: Олімпіада Марія Ласіцкене Ярослава Магучих
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    Магучіх поступилася Ласіцкене у фіналі Діамантової ліги