Збірна Росії – потенційний суперник команди України на чемпіонаті Європи з футзалу



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Фото Павла Кубанова

Де відбуваться фінальна частина турніру, наразі невідомо

Жіноча збірна України з футзалу ввійшла до числа кращих команд Європи, які виступатимуть на першому в історії чемпіонаті континенту.

Загалом же, завершилися всі поєдинки відбірного раунду Євро-2019 з футзалу серед жіночих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Нагадаємо, що збірна України виборола путівку до фінальної стадії змагань, ставши переможцем групи 3.

На континентальному форумі суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Іспанії, Росії та Португалії.

На майданчику однієї з країн-учасниць і пройде фінальна частина чемпіонату Європи.

Зазначається, що місце проведення буде визначено на засіданні Виконавчого комітету УЄФА 27 вересня.

Форум чотирьох найкращих команд Європи проходитиме 14-16 або 15-17 лютого 2019 року.

Спочатку відбудуться півфінальні поєдинки, а за два дні після того – матч за третє місце та фінал.