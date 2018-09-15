Збірна України з футзалу здобула путівку у фінальну частину чемпіонату Європи



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Жіноча збірна України з футзалу. Фото АФУ

У фінальному етапі зіграють чотири команди, серед яких й Україна

Збірна України буде представлена у фінальній частині першого в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.

У вирішальному матчі кваліфікаційного етапу, який приймали Черкаси, українки не залишили шансів гостям з Казахстану, розгромно вигравши – 7:0.

Після нічиєї з Угорщиною та перемогою над Білоруссю, «синьо-жовтим» потрібно було сподіватися, що ті ж білоруски відберуть очки в угорок.

Проте Білорусь програла 3:4, і Україні потрібно було забивати у ворота Казахстану якнайбільше м’ячів, щоб отримати кращу різницю, аніж в Угорщини.

І підопічні Олега Шайтанова чудово з цим завданням впоралися – саме різниця м’ячів вивела їх на підсумкове перше місце.

Разом з першим місцем, українки вибороли путівку у фінальну частину чемпіонату Європи, яка відбудеться на майданчику одного з чотирьох учасників даної стадії.

За новий трофей, крім України, також позмагається збірна Португалії, а також переможці пар Іспанія – Італія та Хорватія – Росія.

Чемпіонат Європи 2019 року з футзалу

Жінки

Кваліфікаційний етап

Казахстан – Україна – 0:7 (0:3)

Голи: Форсюк (1, 26), Дубицька (5), Дударчук (17), Каражанова (22, а/гол), Сидоренко (25), Воловенко (26).

Підсумкове становище: Україна – 7 (3), Угорщина – 7 (3), Білорусь – 3 (3), Казахстан – 0 (3).