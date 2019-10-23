Збірна Сербії зіграє матч кваліфікації Євро-2020 без глядачів



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Збірну Сербії покарали за поведінку вболівальників під час матчу проти Португалії УЄФА

Сербську федерацію покарано за поведінку вболівальників під час матчу проти Португалії

Збірна Сербії з футболу зіграє найближчий домашній матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року без глядачів. Сербську федерацію покарано за поведінку вболівальників під час матчі відбору на ЧЄ-2020 проти Португалії, інформує УЄФА.

Сербів покарано за вибігання вболівальників під час зазначеного поєдинку, скандування расистських гасел, використання піротехніки та інші порушення.

Серби мають провести два домашні матчі без глядачів, другий з яких – умовно. Якщо впродовж року порушення повторяться, доведеться грати без глядачів другий домашній матч.

У першому домашньому поєдинку Сербія грає 14 листопада проти Люксембургу.