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    Збірна США в суху програла Канаді і вийшла на Росію на чемпіонаті світу з хокею

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    Ентоні Манта і Кайл Турріс закинули в цій зустрічі по шайбі - Збірна США в суху програла Канаді і вийшла на Росію на чемпіонаті світу з хокею
    Ентоні Манта і Кайл Турріс закинули в цій зустрічі по шайбі
    rds.ca

    «Кленові листки» виграли групу А

    Збірна Канади ефектно завершила груповий турнір на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

    Зазнавши в стартовому матчі поразки від фінів, наступних шість поєдинків канадці виграли і стали переможцями групи В.

    Вінцем стартового змагального відрізку для команди Алена Віньо стала зустріч зі збірною США, яка на цьому чемпіонаті має у порівнянні з канадцями помітно зірковіший склад. Проте «Кленові листки» переграли «зірково-смугастих» вчисту. Визначальними стали дві швидких шайби у виконанні П’єра-Люка Дюбуа і Кайла Турріса. Звичайно, американці робили спроби відігратися, але шот-аут до свого активу записав воротар Метт Мюррей, котрий відіграв вочевидь один із найпам’ятніших поєдинків у кар’єрі.

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    КанадаСША3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

    Шайби: 1:0 — П’єр-Люк Дюбуа (Марк Стоун), 01:49. 2:0Турріс (Ентоні Манта), 08:02. 3:0 — Джаред Маккан (Турріс), 35:59

    Воротарі: Метт МюррейКорі Шнайдер

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    Кидки: 36 (11 + 18 + 7) — 28 (9 + 9 + 10)
    Штраф: 14 (0 + 12 + 2) — 4 (0 + 2 + 2)

    21 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

    Канада - США. Швидка шайба П’єра-Люка Дюбуа

    Таким чином, Канада вийшла у плей-оф з першого місця і зустрінеться там з четвертою командою групи В, збірною Швейцарії.

    Збірна США з 14-ма очками стала у своїй вісімці четвертою і в чвертьфіналі зіграє суперматч проти Росії.

    Усі чвертьфінальні поєдинки відбудуться 23 травня.

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