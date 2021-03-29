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    Збірна України без Миколенка розпочала підготовку до третьої гри відбору чемпіонату світу

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    Віталій Миколенко повернувся до табору&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Збірна України без Миколенка розпочала підготовку до третьої гри відбору чемпіонату світу
    Віталій Миколенко повернувся до табору «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Захисник «Динамо» отримав червону картку і не допоможе національній команді в матчі проти Казахстану

    Українська національна збірна розпочала підготовку до останньої березневої гри відбору чемпіонату світу 2022 року. Під керівництвом Андрія Шевченка займалися 27 футболістів, серед яких чотири голкіпера. Не буле на полі Віталія Миколенка. Захисник у матчі з Фінляндією, нагадаємо, помилився, порушив правила на нападнику гостей Теєму Пуккі і був вилучений з поля. Таким чином він не зможе взяти участь у грі 31 березня.

    Андрій Шевченко виступив з вступним словом до футболістів. Сказав, що гру проти фінів треба забути й готуватися до наступних випробувань.

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    Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

    Збірна Казахстану хоч і є аутсайдером групи, але може попсувати нерви. З цією командою ми вже зустрічалися у відбірному турнірі чемпіонату світу і тоді, щоправда в Астані, лише гол нинішнього наставника молодіжної збірної Руслана Ротаня на останніх хвилинах приніс нашій збірній перемогу.

    Гра Україна Казахстан розпочнеться 31 березня о 21:45 за київським часом.

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    Теги: Збірна України Віталій Миколенко
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