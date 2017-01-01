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    Збірна України поїде на Кубок світу з боротьби до країни-агресора

    Жіноча команда не стала відмовлятися від поїздки у Росію
    1-2 грудня у Чебоксарах, що у Російській Федерації, відбудеться Кубок світу з жіночої боротьби. У змаганні візьмуть участь збірні Японії, Китаю, США, Азербайджану, Монголії, Швеції, України та Росії. Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає так: 48 кг - Ілона Семків –
    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка

    Жіноча команда не стала відмовлятися від поїздки у Росію

    1-2 грудня у Чебоксарах, що у Російській Федерації, відбудеться Кубок світу з жіночої боротьби.

    У змаганні візьмуть участь збірні Японії, Китаю, США, Азербайджану, Монголії, Швеції, України та Росії.

    Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає так:

    48 кг - Ілона Семків – триразова чемпіонка Європи серед кадетів, чемпіонка Європи серед юніорів, володарка срібла та бронзи чемпіонату Європи U23, срібна призерка дорослого чемпіонату Європи.

    53 кг - Ольга Шнайдер – бронзова призерка Універсіади.

    55 кг - Олена Кремзер – дворазова чемпіонка світу серед кадетів, чемпіонка Європи серед юніорів 2015 та U-23 2016.

    58 кг - Ірина Чихрадзе – віце-чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу.

    60 кг - Софія Боднар – чемпіонка України 2017.

    63 кг - Ірина Коляденко.

    69 кг - Алла Белінська – бронзова призерка Open Poland, Кубку Націй, молодіжного чемпіонатів світу та Європи, чемпіонка світу серед військовослужбовців.

    75 кг - Анастасія Шустова – володарка срібла та бронзи молодіжного чемпіонату Європи.

    Кубок світу спортивна боротьба
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