Збірна України поїде на Кубок світу з боротьби до країни-агресора
- Сьогодні, 12:14
-
Розсилка
Жіноча команда не стала відмовлятися від поїздки у Росію
1-2 грудня у Чебоксарах, що у Російській Федерації, відбудеться Кубок світу з жіночої боротьби.
У змаганні візьмуть участь збірні Японії, Китаю, США, Азербайджану, Монголії, Швеції, України та Росії.
Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає так:
48 кг - Ілона Семків – триразова чемпіонка Європи серед кадетів, чемпіонка Європи серед юніорів, володарка срібла та бронзи чемпіонату Європи U23, срібна призерка дорослого чемпіонату Європи.
53 кг - Ольга Шнайдер – бронзова призерка Універсіади.
55 кг - Олена Кремзер – дворазова чемпіонка світу серед кадетів, чемпіонка Європи серед юніорів 2015 та U-23 2016.
58 кг - Ірина Чихрадзе – віце-чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу.
60 кг - Софія Боднар – чемпіонка України 2017.
63 кг - Ірина Коляденко.
69 кг - Алла Белінська – бронзова призерка Open Poland, Кубку Націй, молодіжного чемпіонатів світу та Європи, чемпіонка світу серед військовослужбовців.
75 кг - Анастасія Шустова – володарка срібла та бронзи молодіжного чемпіонату Європи.