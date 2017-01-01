Збірна України поїде на Кубок світу з боротьби до країни-агресора

Жіноча команда не стала відмовлятися від поїздки у Росію

1-2 грудня у Чебоксарах, що у Російській Федерації, відбудеться Кубок світу з жіночої боротьби. У змаганні візьмуть участь збірні Японії, Китаю, США, Азербайджану, Монголії, Швеції, України та Росії. Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає так: 48 кг - Ілона Семків –