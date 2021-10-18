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    «Шахтар» перед «Реалом» втратив провідного захисника

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    Роберто Де Дзербі налаштований оптимістично - «Шахтар» перед «Реалом» втратив провідного захисника
    Роберто Де Дзербі налаштований оптимістично
    Фото: ФК Шахтар

    Микола Матвієнко зазнав пошкодження на тренуванні і не зіграє в Лізі чемпіонів

    Донецький «Шахтар» зазнав втрати перед матчем третього туру Ліги чемпіонів. 19 жовтня «гірники» зустрінуться з «Реалом», але в зустрічі не зможе взяти участь захисник збірної України Микола Матвієнко. Про це на передматчевій пресконференції повідомив тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі.

    «Матвієнко не зіграє з «Реалом». Він травмувався. Наскільки серйозне пошкодження, сказати не можу. Це відчутна втрата, але ми готові до гри, – сказав Де Дзербі. – «Реал» фаворит у нашій парі. Але перед початком гри всі команди в рівних умовах. Спробуємо показати свою найкращу гру».

    В останньому матчі, в чемпіонаті України проти «Зорі», в центрі захисту «Шахтаря» діяли Сергій Кривцов і Валерій Бондар. Матвієнко грав зліва, на місці Ісмаїлі. Очевидно, бразилець і займе звичне місце на фланзі в грі з «Реалом».

    Також Роберто Де Дзербі повідомив, що відновився після травми Дентіньо і він потрапить до заявки на гру.

    Матч «Шахтар» – «Реал» розпочнеться о 22:00. Де дивитися.

    Тим часом Луческу взяв Супрягу та Шкуріна на матч з «Барселоною».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Шахтар» перед «Реалом» втратив провідного захисника