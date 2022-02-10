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    Збірна України пропустить змагання Олімпіади, де могла здобути медаль

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    Олександр Абраменко не візьме участь в командних змаганнях - Збірна України пропустить змагання Олімпіади, де могла здобути медаль
    Олександр Абраменко не візьме участь в командних змаганнях
    фото з відкритих джерел

    Через коронавірус на старт Ігор-2022 у командних змаганнях не вийдуть фристайлісти

    Чергових втрат зазнала збірна України на Олімпіаді в Пекіні. В одному з видів, де наша команда могла розраховувати на медаль, вона участі не братиме.

    На старт не вийдуть наші фристайлісти, які мали виступити в командних змаганнях. На етапах Кубку світу наша команда двічі здобувала бронзові нагороду, причому безпосередньо перед Олімпіадою в Пекіні. Як передає «Суспільне», позитивні тести на коронавірус виявилися в трьох лижних акробатів: Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад. Двоє з них, Новосад і Котовський, входили до мали виступити в командному турнірі (третім був Олександр Абраменко).

    Україна стала однією з восьми збірних, що виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 в командному турнірі з лижної акробатики.

    Крім вищезгаданих трьох акробатів, на Олімпіаду відправилися також Олександр Абраменко і Ольга Полюк.

    Командний турнір з лижної акробатики дебютує на Олімпіаді-2022.

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    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко фристайл Анастасія Новосад
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    Збірна України пропустить змагання Олімпіади, де могла здобути медаль